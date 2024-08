Napoli visite mediche per Brescianini

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 13 agosto 2024) Marcoè un calciatore del. Il centrocampista ex Frosinone è atteso in mattinata a Villa Stuart per le. Dopo Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola, il centrocampista è il quarto acquisto deldi Conte. Conte che attende altre entrate per completare la rosa possibilmente prima del match di Verona dove si aprirà il campionato del. Di seguito quanto scrive il Corriere dello Sport nell’edizione odierna. Ilha battuto la concorrenza di Atalanta e Juventus “Marcoè pronto a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del. Dopo aver chiuso definitivamente l’operazione da 12 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto con il Frosinone, ora il club azzurro si prepara ad accoglierlo in giornata a Roma pere firma.