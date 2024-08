Minacce di morte per l’eredità | È tutta roba mia vi ammazzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Ancora un diverbio legato a questioni economiche e di eredità. Già nei giorni scorsi non erano mancate liti – e denunce penali alla magistratura – per simili situazioni. E stavolta l’episodio è finito all’attenzione dei carabinieri di Villa Minozzo, con una denuncia inoltrata a carico di un uomo di 66 anni, accusato di minaccia nei confronti di due donne, madre e figlia. Quando ha visto le due donne uscire dall’immobile oggetto del, il 66enne le avrebbe aggredite verbalmente, minacciandole di: "Non presentatevi lì perché èmia, vi". Un atteggiamento segnalato ai carabinieri, con le indagini che hanno portato alla denuncia. È accaduto la mattina del 9 luglio. Madre e figlia si erano recate a Villa Minozzo per un controllo in due edifici disabitati e oggetti di un’eredità.