Medio Oriente l’Iran rivendica il diritto a vendicarsi su Israele Ma poi apre alla pace | Se i negoziati per Gaza avranno successo rinunceremo a colpire

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 agosto 2024) Davanti al pressing della comunità internazionale, che chiede a Teheran di non attaccare Tel Aviv,continua are ildi difendere la propria integrità territoriale ‘punendo’. Una rappresaglia che i servizi di intelligence occidentali da giorni danno per certa, affermando che potrebbe avvenire da un momento all’altro, ma su cui si registrano timidi spiragli per disinnescarla in extremis ed evitare l’escalation in. Secondo tre alti funzionari iraniani, la chiave per evitare la rappresaglia delper l’assassinio a Teheran del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, è raggiungere un accordo per il cessate il fuoco adurante i colloqui dia Doha, che si terranno a ferragosto.