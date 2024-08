Malusci | Napoli e Juve le outsider della stagione Su Conte…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 13 agosto 2024): “le. Conte? Il suo lavoro sopperirà alla mancanza di giocatori top” Alberto, ex giocatorenostra Serie A e B e oro olimpico nel 1992, è intervenuto in esclusiva ai microfonitestata sportiva News.Superscommesse.it. Tante le esperienze vissute nel calcio italiano e con la maglia dell’Olympique Marsiglia, tra cui gli otto trascorsi con la magliaFiorentina. In questo estratto le parole disulla nuovadi Serie A e sulle possibili, tra cui ildi Conte. Il 17 agosto parte il Campionato: quale può essere secondol’più pericolosa per l’Inter di Simone Inzaghi? “Io dicontus e, perché sono molto curioso di vedere Thiago Motta e Conte all’opera. Più staccate il Milan, che sta facendo molto bene in precampionato con Fonseca, e la Roma.