Maltempo alberi e rami a rischio Chiuso un tratto di ciclopedonale

(Di martedì 13 agosto 2024) Nei giorni scorsi, per motivi di sicurezza, è statoundi pistalungo il Po, a Gualtieri, in seguito alla situazione di potenziale pericolo dovuta apericolanti edi caduta dopo il forte vento di sei giorni fa. Intanto, il Comune di Gualtieri ha approvato una convenzione con il Consorzio fitosanitario provinciale di Reggio, struttura tecnica pubblica che opera nel campo della difesa fitosanitaria delle piante, per dare avvio alla mappatura e al monitoraggio delle condizioni fitosanitarie di alcune aree, tra cui viale Po, tra il centro abitato e il fiume, con l’obiettivo di censire e controllare tutte le alberature presenti nei viali e nei parchi pubblici di Gualtieri, Santa Vittoria e Pieve Saliceto, secondo le priorità indicate dai tecnici.