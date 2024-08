Malore improvviso in spiaggia in provincia di Latina | muore un pensionato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 agosto 2024) Un tranquillo pomeriggio al mare si è trasformato in tragedia oggi a Formia, presso il lido Officina dei Venti, sulladi Vindicio, per la tragica sorte toccata ad un. Un uomo di 84 anni, originario di Vico Equense ma residente a Formia, è stato colto da unmentre si trovava sul bagnasciuga. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte di due medici presenti e l’uso di un defibrillatore, l’uomo non è sopravvissuto. La scena, assistita dalla moglie dell’uomo, ha lasciato tutti profondamente scossi. L'articoloinindiunproviene da Dayitalianews.