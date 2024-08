Lookman | Rispetto a Dublino sarà tutto diverso De Roon | Siamo compatti peccato per gli assenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 13 agosto 2024) Varsavia (Polonia). Uno anon poteva essere fisicamente in campo, ma c’era con lo spirito, spingendo i compagni dalla panchina; l’altro all’Aviva Stadium non solo c’era, ma ha anche segnato la tripletta decisiva. Marten dee Ademolahanno vissuto in maniera molto diversa i novanta minuti che hanno portato l’Atalanta a vincere l’Europa League il 22 maggio, ma l’epilogo è stato comune: entrambi hanno potuto festeggiare il loro ingresso nella storia nerazzurra. Fast forward: 83 giorni dopo i due sono uno fianco all’altro in conferenza stampa, alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Real Madrid. “una partita totalmente diversa” afferma, “molto felici di essere qui e non vediamo l’ora di giocare. Ce lo meritiamo perché abbiamo lavorato molto duramente, con perseveranza, domani è un’altra notte per dimostrare le nostre qualità”.