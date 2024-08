La cappa soffocante

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 agosto 2024) di Giuseppe Coco Le Olimpiadi appena finite sono state un successo per lo sport italiano. Con 40 medaglie e l’ottavo posto nel medagliere, prima di nazioni più grandi e ricche di noi (come la Germania), superati da questo punto di vista solo dai miracolosi olandesi, siamo sicuramente una superpotenza dello sport. Ciò denota sia una buona gestione (miracolo!), che una buona propensione alla gara da parte degli italiani. Eppure, da un altro punto di vista sono state olimpiadi da dimenticare. Dal primo giorno, l’evento sportivo è stato sequestrato, nel nostro paese più che in altri, da instancabili e pretestuose polemiche politiche su giornali e social media. Non è chiaro perché la cerimonia d’apertura abbia volutamente scelto personaggi e contesti che nulla hanno a che fare con lo sport (sicuramente non sono in grado di competere in nessuna disciplina).