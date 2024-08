Incidente mortale dopo l’impatto devastante con l’altro mezzo l’auto vola giù Vittima un ragazzo di 29 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) Nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2024, un drammaticostradale ha scosso la comunità di Gravina in Puglia, quando un giovane di 29ha perso la vita in uno scontro tra la sua auto e un camion. L’è avvenuto lungo la strada provinciale SP3, precisamente all’altezza dello svincolo per Pomarico, un’area nota per il suo traffico intenso. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo la strada in direzione di Metaponto quando, per motivi ancora da chiarire, ha impattato frontalmente con un camion che proveniva dalla direzione opposta. >> Paura al mare, due bimbe di 10a largo per la corrente: salvate dall’ex poliziotto Massimoè stato, e nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare.