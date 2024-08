Il caffè dell’estate è buono e consapevole

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 13 agosto 2024) Lo abbiamo raccontato con perizia di particolari giorni fa: ilfreddo, se fatto male, è un’offesa al buongusto e al palato, proprio e altrui. Eppure da decenni scegliamo consapevolmente di ignorare il sapore tra l’acido e l’amaro dei thermos diche portiamo in spiaggia, permettendoci di offrire anche tristi bicchierini congelati a compagni di ombrellone, o consigli non richiesti su quando sia meglio zuccherare il risultato di quelle tre caffettiere shakerate tra asciugamani e secchielli: prima o dopo il passaggio in frigorifero? O addirittura poco prima di degustare il? Lo abbiamo fatto tutti, riconosciamolo, e spesso con orgoglio. Oggi però i gusti stanno cambiando, o quantomeno c’è qualcuno che prova a sradicare le cattive abitudini dei caffeinomani in vacanza e non, proponendo qualcosa di completamente diverso, e l’estate è il miglior momento per farsi tentare.