Giulietti viaggio in Ruanda Visita alla missione lucchese

(Di martedì 13 agosto 2024) Il 10 agosto scorso era il decimo anniversario di ordinazione episcopale di monsignor Paolo. L’arcivescovo di Lucca proprio quel giorno è atterrato in, dove da cinquant’anni esiste un profondo legame tra la diocesi di Lucca e quella locale di Byumba. Si tratta del secondodipresso missioni lucchesi, l’anno scorso si recò in Brasile, ma è il primo nel Paese africano. Domenica 11 agosto durante la messa nella parrocchia di Nyarurema per l’accoglienza di, il vescovo di Byumba monsignor Papiàs Musengamana ha convocato 700 giovani per la cresima, erano dunque presenti migliaia di persone.