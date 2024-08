Genoa-Inter non solo Taremi! Si svuota l’infermeria e ne resta solo uno – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024)sarà la prima gara ufficiale in programma sabato 17 agosto del nuovo campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi recupera giocatori fondamentali per l’esordio. Così dopo Mehdiarrivano altre buone notizie da Appiano Gentile. SI– Dopo il recupero di Mehdi, anche Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu hanno superato i rispettivi fastidi fisici e sono tornati ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. Il rientro in gruppo dei due giocatori rappresenta una notizia importantissima per l’. Il difensore centrale italiano, pilastro della retroguardia nerazzurra, e il regista turco, fulcro del centrocampo, sono elementi chiave nello scacchiere di Inzaghi. La loro presenza al debutto stagionale permetterà all’allenatore di schierare una formazione più vicina a quella ideale.