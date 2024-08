Femminile Con il Bologna è un ottimo inizio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) SASSUOLO Buona la prima casalinga per il Sassuolodi Mister Gian Loris Rossi, che in amichevole ha battuto ilper 2-0 mostrando segnali convincenti di crescita e dando corso ad un precampionato fatto, fin qua, solo di vittorie. Allo ‘Spazzoli’, il campo sintetico del Mapei Football Center intitolato alla compianta moglie di Giorgio Squinzi, l’undici neroverde ha mostrato buona disinvoltura mettendo in discesa la gara con uno-due realizzato nel giro di pochi minuti subito prima dell’intervallo. In gol Pleidrup e Clelland e in campo, nell’undici iniziale, diverse tra le ‘nuove’ che il mercato ha aggiunto all’organico. Rossi ne ha comunque approfittato per ruotare praticamente tutte le effettive a 20 giorni dall’avvio del contro la Juve.