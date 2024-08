Calciomercato Milan Federico Chiesa deve ridursi l’ingaggio Ecco di quanto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 13 agosto 2024) Ildelpotrebbe regalare a Paulo Fonsecama c’è il nodo ingaggio da risolvereaccetterà di? Il suo arrivo ao dipende solo da questo. Da quanti soldi sarà disposto a rinunciare, a togliersi dal suo ricco contratto in bianconero. La Juventus non lo vuole più e ha proposto alun affare. Un vero affare. L’attaccante della Nazionale di Luciano Spalletti con la maglia rossonera indosso in cambio di Alexis Saelemaekers che con Thiago Motta ha già giocato. Un giocatore che a Bologna ha fatto la sua miglior stagione da quando è in Italia. Geoffry Moncada per ora è solo uno spettatore interessato e attende le mosse della Juventus che potrebbe dare anche un piccolo aiuto alsuldiche ha un contratto in scadenza nel 2025.