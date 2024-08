Brescia | adescava online ragazzine e ne abusava arrestato 36enne**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2024) Milano, 13 ago. (Adnkronos) –ragazze tra i 12 e i 14 anni costringendole poi a compiere atti sessuali. Per questo un 36enne residente a Palazzolo sull?Oglio, nel bresciano, è statoquesta mattina. Ad eseguire l’ordinanza di misura cautelare disposta dal gip di Brescia, su richiesta della locale procura, i carabinieri della compagnia di Chiari.L’uomo è ritenuto responsabile di vari reati a sfondo sessuale posti in essere nei confronti di numerose ragazze minorenni residenti in Franciacorta, in vari comuni a cavallo tra le province di Brescia e Bergamo. Secondo quanto ricostruito, approfittando delle condizioni di inferiorità psichica, il 36ennele vittime con una serie di strategie subdole e particolarmente insidiose, sviluppate attraverso svariati alter ego ed account di messaggistica.