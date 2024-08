Bene l’edilizia export in negativo Guberti | Zls scriverò a Meloni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) L’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna aggiorna i conti economici ravennati rispetto alle stime di aprile alla luce dei nuovi dati elaborati da Prometeia (luglio 2024) per le economie locali; il tasso di crescita del valore aggiunto della provincia di Ravenna (stimato in termini reali in 11,4 miliardi) si stima in crescita a fine 2024 dell’1,3%. Benché positivi, i dati confermano alcuni elementi di criticità con l’industria che soffre, compensata dall’apporto positivo dei servizi e del. Nonl’, che, dopo il calo del 2023 (–10,3%), fa segnare, per quest’anno, un nuovo dato(-6,6%), rinviando un recupero consistente al 2025 (+4,7%).