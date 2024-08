Bambina di 2 anni muore travolta da un’auto nel parcheggio di un ospedale | Stava chiedendo l’elemosina con la madre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024)e uccisa damentre faceva manovra neldi un. La vittima è unadi 2, in quel momento accompagnata dallafuori dall’San GiovBosco di Torino. La ricostruzione è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo una prima ipotesi la bimba (si chiamava Esmeralda) si trovava lì perchécon la mamma. La famiglia della piccola però nega questa versione e la presenza die figlia lì in quel momento era dovuta a una visita a uno zio ricoverato per un infarto. La, dopo essere stata investita dalla vettura, ha riportato ferite molto gravi e le condizioni sono subito apparse disperate. E’ stata ricoverata all’infantile Regina Margherita ma, nonostante i tentativi dei medici, è stato constatato il decesso.