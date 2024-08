Ancelotti | Nel Real non ci sono principi o re Vinicius in Arabia? Niente di concreto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2024) Domani inizia la stagione del calcio europeo con la Supercoppa. Dopo la conferenza di Gasperini, tocca a Carlo, tecnico delMadrid, presentare il match di domani sera contro l’Atalanta. «C’è tanta voglia, tanto entusiasmo per questo primo trofeo stagionale. Sarà una stagione molto esigente e potrebbe diventare una stagione molto vincente. Sicuramente ci saranno difficoltà, ma la squadra mi sembra in buona condizione. Non abbiamo avuto tanto tempo per allenarci, ma la squadra è molto motivata e credo sia in grado di giocare bene. Mbappé è arrivato il 7, non abbiamo avuto tanto tempo, anche lui è in buona condizione, si sta adattando molto bene, potrebbe scendere in campo dal primo minuto domani sera».