Alfonso Cuaron | Ladri di biciclette ha cambiato per sempre la mia percezione del cinema

(Di martedì 13 agosto 2024) A Locarno per ritirare il Lifetime Achievement Award,ha ripercorso la genesi delle sue opere più famose svelando i retroscena di Harry Potter, il flop de I figli degli uomini e la rinascita con Gravity e Roma.si è concesso al pubblico del Locarno Film Festival nel giorno più caldo, ma neppure l'afa soffocante, attenuata appena dallo sventolare di decine di ventagli, ha fatto desistere il pubblico svizzero dal seguire con attenzione i racconti del cineasta messicano., a Locarno per ritirare il Lifetime Achievement Award, di fronte a una Piazza Grande gremita all'inverosimile, ha intrattenuto gli astanti con tanti aneddoti divertenti e si anche "confessato", ammettendo le sue paure a inizio carriera. "Amo ilfin da quando ho memoria" ha esordito. "Da piccolo ne ero dipendente, volevoguardare film. Una sera in