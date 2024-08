Vivi il Castello di Santa Severa | il programma della settimana di Ferragosto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024)Marinella, 12 agosto 2024 – Prosegue con successo a suon di sold out lazionerassegna “ildi“, promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio che, nelladi, ha indiverse proposte di intrattenimento per tutti i gusti e tutta la famiglia. IlPrimo appuntamento martedì 13 agosto, dopo la chiusurale del lunedì con In SCENA sotto le stelle, serata cinematografica con ospiti in collaborazione con Centro Sperimentale di cinematografia Cineteca Nazionale. e Ufficio Cinema Regione Lazio. . Proiezione del film Benedetta Follia che è sold out Regia di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone, Lucrezia LanteRovere.