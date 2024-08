Una Ue a 35 può funzionare ma senza unanimità e più riforme Parla Minuto Rizzo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 agosto 2024) Non è sufficiente voler aderire all’Ue, dado geopolitico ormai tratto, ma al contempo è imprescindibile che i candidati facciano uno sforzo per europeizzarsi (e legalità) e che il sistema di regole pratiche venga modernizzato (abolire l’). Questa la premessa secondo l’ambasciatore Alessandroper riflettere sul futuro dell’Ue ma con la consapevolezza della strada, niente affatto scontata, fin qui percorsa. Già segretario generale ad interim dell’Alleanza Atlantica e attualmente presidente del Nato Defense College Foundation, l’esperto diplomatico affronta con Formiche.net il tema dell’allargamento europeo, attualizzandolo secondo i fronti bellici aperti e secondo le nuove sfide non solo politiche che attendono gli stati membri (vecchi e nuovi).