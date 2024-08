UFFICIALE – Filip Stankovic passa dall’Inter al Venezia! La formula

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il, attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, ha reso noto l’acquisto di. Nel comunicato viene spiegata anche lasi trasferisce al. Dopo una stagione da protagonista in Serie B con la Sampdoria, il giovane portiere dell’Inter – considerato da molti come l’erede naturale a San Siro – proseguirà la sua carriera in Veneto, dove avrà l’opportunità di mettersi alla prova nella massima serie del calcio italiano. Altra grande chance per il figlio d’arte che andrà a difendere i pali del club lagunare che punta alla permanenza in Serie A. Il portiere serbo si trasferisce in laguna a titolo temporaneo. Inter, un altro giovane in prestito– Il portiere classe 2002 arriva ain prestitofino al termine della stagione 2024/2025.