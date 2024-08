UeD Paola Frizziero irriconoscibile dopo 20 anni | cosa le è successo FOTO

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tra le ex troniste che hanno fatto la storia di Uomini e Donne (QUI le ultime anticipazioni sul programma) c'è anche. Lei ha partecipato al dating show di Maria De Filippi nel 2005, prima come corteggiatrice di Salvatore Angelucci, che la scelse ma, purtroppo, la loro relazione non durò molto. Successivamente salì sul trono e scelse Carmine Fummo che,averla illusa, le rifilò un secco no. Da quel momento in poi, la giovane si è allontanata dal mondo della televisione dichiarando di non volerne sapere più nulla. A distanza di circa 20da quel momento, la vita diè radicalmente cambiata, ma non solo sotto questo punto di vista. La donna, infatti, è diversa anche dal punto di vista fisico.si è avvicinata molto alla religione. Sta facendo il giro del web una sua intervista per un portale dedicato a Medjugorje.