Trump torna su X e si fa intervistare da Musk Senza copione e argomenti liberi Monito dell’Ue

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tutti possono trasformarsi in giornalista televisivo,avvicinarsi a un microfono eun candidato alla presidenza Usa? Modestamente, dall'alto (o dal basso) dei miei 52 anni di giornalismo professionale, penso di no. Perchè non è solo questione di tecnica, o di appropriatezza delle domande, ma soprattutto di etica e deontologia, ossia valori e principi che mi guidano da sempre. Ma qui, nell'intervista annunciata di Elona Dionald, giocheranno, probabilmente, più interessi: quello didi diventare protagonista e quello didi riguadagnare terreno sui sondaggi, visto che Kamala Harris sembra ormai più avanti di almerno sei punti