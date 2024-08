Trovato morto in mare a Rapallo | mistero sulla fine di un 47enne di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024)(Genova) – Tragico ritrovamento a, in provincia di Genova. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto alle tre di questa notte neldel centro del Tigullio, davanti alla passeggiata della cittadina ligure. Dalle prime indagini è emerso che si tratta di unresidente in provincia di. Dopo la segnalazione sono giunti sul lungoVittorio Veneto la capitaneria di porto, gli uomini del commissariato ed il personale medico del 118, questi ultimi non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo, di origini brasiliane. Stando a quanto riferito il corpo non presentava segni di violenza. Sarà l'autopsia a chiarire le cause dell'annegamento.