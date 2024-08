Troppe tragedie nell’Adda correnti e mulinelli sono una trappola mortale anche per i nuotatori esperti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) Relax ein riva al fiume: una ventina di vittime negli ultimi anni e il numero sale,quasi sempre giovanissimi. Andrea Panzeri, neo sindaco di Cornate d’Adda (Monza), lancia l’allarme: “Non tuffatevi”. Il sindaco Andrea Panzeri 2 Adda killer? “Proprio così. Sotto la superficie placida e invitante si nascondonoche postrascinare viaprovetti. Qualche ora di divertimento non può trasformarsi in un bollettino di guerra. La lista dei morti è davvero troppo lunga nei comuni rivieraschi fra Brianza e hinterland, dobbiamo fare di tutto per evitare altri lutti”. Cartelli multilingue con divieti di balneazione non bastano? “No, purtroppo. Gli avvisi e il rischio di sanzione non frenano chi non coglie il pericolo e decide di concedersi ugualmente un bagno.