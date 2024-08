The Family anticipazioni 12-16 agosto 2024 | Devin aiuta Aslan a coprire un omicidio

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 12 agosto 2024) ©Us MediasetA furia di stare a stretto contatto con il maritoSoykan,Akin deciderà di utilizzare i suoi stessi metodi. Nelle prossime puntate di The, la psicologa si troverà a prendere una decisione difficile. Per evitare che Ilyas Koruzade scopra che è stato proprioad uccidere il figlio Serhat,consiglierà, infatti, al consorte di far ricadere la colpa sull’avvocato dell’uomo. Un piano che però non andrà a buon fine a causa dell’intervento della suocera Hulya. Per le prossime due settimane, la dizi turca sarà in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5; inoltre è disponibile in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.