Supercoppa Europea Atalanta contro il Real Madrid senza Toloi e Zaniolo E salta anche l’acquisto di Marc Pubill

(Di lunedì 12 agosto 2024) La malasorte ha deciso di bersagliare l’a soli due giorni dalla finale didi Varsaviail, togliendo a Gasperini il capitano, il nuovo acquisto, forseSulemana, convocato ma in dubbio, in un organico già privo, oltre agli infortunati Scalvini e Scamacca, di Teun Koopmeiners e El Bilal Toure’ entrambi in uscita sul mercato. Enemmeno l’ultimo arrivato, che non ha superato le visite mediche. La dirigenza nerazzurra, che ha confermato l’impossibilità di perfezionare, sta già sondando due piste alternative per il ruolo di esterno destro. La prima, quella più calda, porta al non ancora 21enne brasiliano Wesley Franca Lima, rivelazione del Flamengo.