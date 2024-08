Sharon Verzeni sfuma la pista del pusher Il mistero dell’agguato l’app contapassi disattivata e le indagini tra i casi psichiatrici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) Bergamo – Sul box del condominio marroncino in via Castegnate 23 ci sono ancora i sigilli. I carabinieri erano arrivati lì dopo le prime segnalazioni sul delitto. Durante le perquisizioni erano stati trovati borsoni e varia marcanzia. Ma ad attirare l’attenzione degli investigatori era stati una branda e un coltello. Chi dormiva di nascosto nel box di proprietà di un italiano? Ora c’è una risposta. È stato arrestato a Stezzano, in casa di connazionali, un marocchino che aveva “trasformato“ il garage in una base di appoggio per lo spaccio di droga a Terno d’Isola e non solo. Quando i militari lo hanno rintracciato aveva addosso 30 grammi di cocaina. Classe 1991, ha dei precedenti. Ora si trova in carcere, dopo la convalida del gip: gli sono stati sequestrati due cellulari. Ma per la notte in cui è stata uccisa, quella tra il 29 e il 30 luglio, ha un alibi.