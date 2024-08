Prelievi al bancomat | se superi questa esigua somma giornaliera scattano i controlli

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 12 agosto 2024) Quando si effettuanoalci sono dei limiti da non superare, è bene saperlo per evitare problemi. L’uso dei contanti negli ultimi anni si è drasticamente ridotto, soprattutto perché ormai tutti sono in possesso die carte di credito, per questo si preferisce portare con sé solo poche banconote per motivi di sicurezza. Usare le tessere, del resto, è davvero semplicissimo anche per i meno esperti e per chi non è più giovanissimo, oltre a essere pratico. Nonostante tutto, c’è chi non riesce a cambiare del tutto e fa quindi anche frequentementeal. E’ bene agire con cautela quando si effettua un prelievo al– Foto: Cityrumors.itAncheoperazione richiede davvero pochi minuti del proprio tempo e può essere effettuata in uno dei tanti sportelli presenti sul territorio.