Montegiorgio piange Guglielmo Mariani una vita da barbiere

(Di lunedì 12 agosto 2024) E’ morto ieri all’età di 95 anni, lo storicodi. Un vero pezzo di storia montegiorgese: nella sua bottega nel centro storico ha curato il look di intere generazioni della media Valtenna, richiamando clienti anche dai comuni limitrofi fra cui Montappone, Massa Fermana, senza contare imprenditori e professionisti di tutta la vallata. Non è possibile tralasciare la sua funzione sociale, nel tempo infatti, era divenuto la memoria popolare di chi vive in piazza Matteotti e nel capoluogo, storie raccontate sempre con grande ironia. La notizia ha scosso la comunità, che con affetto si è stretta intorno alla sua famiglia in questo momento difficile. Il funerale si terrà oggi 12 alle 17 nella chiesa di San Giovanni dicapoluogo. a.c.