Massese Prima uscita con sconfitta inattesa Buffa subito a segno poi la rimonta ligure

(Di lunedì 12 agosto 2024)1 CANALETTO 2: Mariani, Nicolini, Quilici, Mapelli, Romiti, Favret, Bartolomei Costanzo,, Anich, Lorenzini. A disp. Cozzolino, Bossini, Rouiched, Brizzi, Vignali S., Giannoccaro, Bobbio, Lazzini, Bianchi, Goh, Pasquini, Banti, Nannipieri. All. Pisciotta. CANALETTO SEPOR: Mazzini, Ferri, Coppola, Gambino, Vanni, Amine, Natale, Pepe, Pedaci, Compagni, Paparcone. A disp. Raggi, Villa, Merlini, Mazza, Fiorini, Lo Bue, Maccarone. All. Plicanti. Marcatori:(M), Ferri 2 (C). MASSA – E’ solo calcio d’estate ma perdere in casa laamichevole contro una squadra di Promozione, il Canaletto Sepor, non era certo il biglietto da visita sperato per la nuovatargata Pisciotta da parte dei tifosi zebrati. Il gran caldo e i 10 giorni consecutivi di lavoro evidentemente si sono fatti sentire.