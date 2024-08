La ragazza grassa deve essere divertente | le parole di María Fernanda Ampuero

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 12 agosto 2024), 48 anni, maestra della letteratura di genere, racconta frammenti inediti della sua vita nel suo nuovo libro, Visceral, in uscita il 27 agosto 2024. Nel suo nuovo libroaccusa tutti coloro che hanno alimentato la sua rabbia e quella di tante donne per il solo fatto didonne, migranti, grasse, “pazze” in menopausa, e molti altri stereotipi affibbiati alle donne. In Visceral, infatti, la scrittrice si allontana dalla letteratura dell’orrore, che da sempre la contraddistingue, per usare una sorta di cronaca autobiografica. L’autrice ha spiegato in un’intervista con El Paìs in occasione dell’uscita di Visceral che alle donne viene richiesto dalla società diperfette, aggiungendo che anche le donne grasse devono avere un modo diperfette: “La donna”, ha detto