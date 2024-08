La foto di Macron che bacia un uomo in vacanza proviene da un video generato con l’AI

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un bacio appassionato, in barca, immortalato dalle lenti dei paparazzi. Questo è quello che si vede in unonline che ha come protagonista il presidente francese Emmanuele quelli che sembrano alcuni suoi amici. Uno di loro cinge l’inquilino dell’Eliseo per le spalle poggia le labbra sulle sue. Ilprosegue il filone di notizie e teorie false secondo cuisarebbe omosessuale o transgender che spesso è stato fomentato dalla disinformazione russa, soprattutto in seguito ai commenti interventisti che il presidente francese ha espresso a fine febbraio 2024 rispetto alla possibilità di un impiego di truppe Nato nella guerra in Ucraina. Vediamo perché ildicheunè statocon l’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta: Circola undiintento are un altro