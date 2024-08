Incidenti da gennaio lunga scia di sangue | sedici le vittime della strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ferrara, 12 agosto 2024 – Una strage senza fine che trova il suo apice di solito nei periodi più caldi. Leche siano automobilisti, pedoni, motociclisti o ciclisti, tendono ad aumentare con la bella stagione. Sulletotali registrate in provincia di Ferrara dal primoscorso e fino a ieri, spiccano le tre donne, due molto anziane, che sono state investite sulle strisce pedonali a distanza di pochi giorni l’una dall’altra: dodici giorni sono trascorsi infatti tra l’investimento che è costato la vita a Walmen Cavalieri, ferrarese di 88 anni, accaduto il 29 luglio scorso in via Comacchio in città e quello nella notte tra sabato e ieri, in cui è deceduta Giuseppa Quaglia che di anni ne aveva 92, una turista abituale nel Comacchiese.