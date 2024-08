Il mio nome straniero non mi rende meno italiano | messaggio a Vannacci dopo l’oro nel volley

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) di Jakub Stanislaw Golebiewski Esserecon un cog, sembra un codice fiscale, è come vivere in un costante gioco di specchi, dove l’immagine riflessa appare sempre leggermente distorta. Questa realtà, che ho vissuto sulla mia pelle fin dall’infanzia, mi ha portato a riflettere sulla complessità dell’identità e sul peso delle apparenze in un Paese come l’Italia. Anche oggi, a cinquant’anni suonati, ricordo la curiosità, talvolta mista a diffidenza, con cui i miei compagni di classe mi guardavano. Domande come “Parli e comprendi l’?”, oppure “Ma da dove vieni davvero?” o “Qual è il tuo?” erano frequenti. Mi sentivo costantemente obbligato a dimostrare la mia italianità, a spiegare e giustificare, cercando di accentuare un’inflessione romana che spesso non bastava a convincere gli altri.