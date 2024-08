Guastalla in elicottero in ospedale dopo caduta da cavallo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024)(Reggio Emilia), 12 agosto 2024 - Soccorsi mobilitati per un infortunio nelle campagne trae Luzzara. E’ accaduto in località Ghiare, nella zona golenale del Po. In un campo non distante dall’argine maestro, una donna di 46 anni, del luogo, risulta esserementre era in giro a. E' stata un’amica a dare l’allarme alla centrale operativa del 118. Inizialmente le condizioni della ferita apparivano piuttosto serie, tanto che sono stati mobilitati non solo l’ambulanza della Croce rossa ma anche l’automedica e il personale dell’elisoccorso, atterrato proprio nei pressi del luogo dell’infortunio.le prime cure, secondo quanto si è appreso, la donna risulta essersi ripresa. Ma, considerati i traumi riportati e la dinamica dell’episodio, è stato deciso di trasferirla ina bordo dell’elisoccorso. Non si esclude un malore alla base della