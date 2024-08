Gran Sasso | muore precipitando dalla parete

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Un uomo di 56 anni è morto dopo essere precipitato mentre era su unadel monte Pizzo Cefalone, nel massiccio del. Inutili sono stati soccorsi dell'elicottero del 118, arrivato dall'Aquila, in collaborazione con il Soccorso alpino (Cnsas). Al momento non si conoscono altri dettagli sull'incidente. Le operazioni di recupero della salma dell'escursionista precipitato dal sentiero che conduce al Pizzo Cefalone si sono appena concluse. Il medico anestesista rianimatore presente a bordo dell'Elisoccorso regionale, coadiuvato nelle operazioni a terra dal Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (Cnsas), una volta giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso causato dai traumi riportati durante la caduta.