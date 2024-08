Genoa nuovo profilo per sostituire Retegui in vista dell’Inter | nome top!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024) Mentre resta ancora viva la pista Albert Gudmundsson per l’Inter, illavora anche perMateo, passato all’Atalanta. E secondo Sport Mediaset il primonella lista è unimportante.PER L’ATTACCO – In casasi continua a lavorare perMateo, passato all’Atalanta, mentre resta ancora un’incognita il futuro di Albert Gudmundsson. I rossoblu provano a rinforzare il reparto offensivo entro sabato, quando è in programma la sfida proprio contro l’Inter alle 18.30, apertura della Serie A 2024-2025. E ilche passa in cima alla lista è undavvero importante, ma non facilissimo da raggiungere. Si tratta, infatti, di Arkadiusz Milik. Il polacco è in scadenza con la Juventus nel 2025, fuori dal progetto tecnico di Thiago Motta.