Errani-Paolini le spadiste la perla di Nadia Battocletti | i 7 ori su 12 delle donne a Parigi sono un record assoluto per l’Italia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Le atlete italiane nella storia del. 40 medaglie, 12 d’oro e 7 conquistate dalle: èalle Olimpiadi per il tricolore. Tre in più degli uomini: da Alice D’Amato nella trave, al duo Sara-Jasminesulla terra rossa di, e non solo. “Lehanno stravinto la loro personale competizione con i maschietti. Noi abbiamo vinto 12 ori e due prove miste, skeet e Nacra. Gli uomini hanno vinto 3 ori e le7. A livello individuale 26oro, 5 uomini, il rapporto è 1 a 5?. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò – nella conferenza stampa a Casa Italia, commenta i successi ottenuti dalle ragazze nel corsoOlimpiadi a. “Abbiamo sfatato il tabù di non avere mai vinto una medaglia con la pallavolo femminile ma è la sesta medaglia negli sport di squadra dal 1896 ad oggi” prosegue Malagò.