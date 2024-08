Emergenza sociale al centro di Ostia Conforzi | Ho chiesto un tavolo sulla sicurezza per Piazza Anco Marzio e Lido Centro

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il consigliere Giuseppechiede una maggioreper il territorio deldiIldidiventa sempre più pericoloso. Nonostante stasera inizierà Sport 24 Calciomercato di Sky Sport 24 su, la situazione a livello dirisulta altamente vacillante. Forse si vedranno meno clochard fino al 16 agosto per le dirette notturne televisive (dalle 23 a mezzanotte), ma rimane come il problema sia destinato a rispuntare fuori da sabato. Ecco allora che Fratelli d’Italia, all’interno del Consiglio del X Municipio di Roma Capitale, ha deciso di scrivere al Sindaco una lettera per accendere i riflettori sulle problematiche nel “salotto buono” del territorio lidense.