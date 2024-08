È un disastro Paura in autostrada esplode pneumatico | camion sfonda guardrail e invade le corsie

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, 12 agosto. Per cause ancora da accertare, sembra lo scoppio di uno, unè finito fuori stradando le barriere divisorie. È successo sulla A4 Milano – Brescia, poco prima dalle 12. Due giorni fa un altro incidente aveva interessato l'in questione nel tratto di strada in direzione Trieste, al chilometro 424, nel tratto a tre. Erano state coinvolte otto automobili e 12 feriti. Tre persone erano rimaste bloccate tra le lamiere delle automobili e per estrarle era stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati in forze con le autopompe e l'autogrù.