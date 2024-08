Due frecce per la Pistoiese Maloku e Corvino volano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il mercato dellanon si ferma, anzi. Gli arancioni non si accontentano di puntellare la rosa numericamente ma le ultime operazioni alzano il livello dal punto di vista qualitativo. Massimo Taibi non vuole lasciare niente al caso e gli acquisti, a distanza di una manciata di ore, di Rajane Vincenzone sono la dimostrazione. Il nome più altisonante è sicuramente quello di, nato a Lecce nel 1991 e reduce da una stagione divisa tra Campobasso e Casarano. Negli anni precedenti ha lasciato il segno soprattutto con la maglia del Fasano, con cui è andato in doppia cifra per quattro anni consecutivi griffando 54 gol e più di 20 assist in 121 presenze. Numeri da top del reparto, soprattutto considerando chein carriera ha sempre giocato da ala mancina, prevalentemente in un tridente offensivo.