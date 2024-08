Dave Meltzer | Non sono sicuro che Roman Reigns avrà un match tanto presto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dopo alcuni mesi di assenza,è tornato a SummerSlam e “The Original Tribal Chief” ha chiaramente qualcosa da ridire sulla formazione attuale della Bloodline guidata da Solo Sikoa. Anche se è tornato, non sembra che i fan debbano aspettarsi che la stella principale lotti troppo frequentemente. Parlando su “Wrestling Observer Radio”,ha condiviso quello che ha sentito riguardo a quanto spessolavorerà d’ora in avanti. “non sarà nemmeno molto presente”, ha detto. “Anche se parteciperà a diverse registrazioni televisive. Nondi quando tornerà a lottare, ma probabilmente Survivor Series. Voglio dire, non lotterà allo show di Berlino, non credo. Non ciindicazioni.