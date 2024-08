Comunità energetica Debutto nella zona sud

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Con la pubblicazione delle regole operative relative al Decreto Cer, anche a Prato iniziano a formarsi le primeenergetiche rinnovabili. A muoversi in tal senso è EcoEfficiency, azienda toscana, con sede a Prato al Macrolotto 2, che si occupa di installazione di impianti fotovoltaici, di ricerca e sviluppo per innovare le tecnologie da utilizzare nel settore delle rinnovabili, e che cerca soluzioni di efficientamento per abitazioni, uffici e aziende. L’impresa, che occupa una dozzina di dipendenti, sarà un produttore di energia e si accollerà i costi degli investimenti. Un esempio? L’installazione del fotovoltaico sui tetti. L’area di riferimento dellaè quella compresa fra Macrolotto Due, San Giorgio a Colonica, Santa Maria a Colonica, via Aldo Moro, via del Ferro, via del Leone, via Berlinguer e porzioni di Fontanelle, Paperino e Cafaggio.