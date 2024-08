Bruno Vespa bufera tuonano sindacato Rai e Rai Sport | saltano teste?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ildei giornalisti Rai, l'Usigrai, ha recentemente sollevato una forte polemica nei confronti di, a seguito di un suo controverso commento pubblicato sui social. Il noto giornalista ha lodato le atlete italiane di pallavolo Paola Egonu e Myriam Sylla, definendole "brave, nere e italiane" e citandole come esempio di integrazione vincente. Le sue parole non sono state accolte positivamente dall'Usigrai (ma anche da molti telespettatori), che lo ha giudicato indegno di un servizio pubblico come la Rai. L'Usigrai ha diffuso un comunicato in cui critica aspramente le parole di. Ilha evidenziato che il giornalista, nel complimentarsi per la vittoria della squadra italiana di pallavolo, ha ignorato la storia delle due atlete, entrambe nate e cresciute in Italia.