WWE TNA | Joe Hendry non si ferma più su Peacock compare una sezione a lui dedicata

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 11 agosto 2024) Joecontinua ad essere praticamente ovunque, dimostrando che la sua popolarità non è solo una tendenza passeggera. Il suo successo è in costante ascesa anche grazie alla collaborazione tra NXT e TNA, portandolo a prender parte allo show cadetto della WWE con regolarità, attirando l’attenzione di, piattaforma streaming dove viene trasmessa la WWE. Joeha condiviso su Twitter uno screenshot dei programmi WWE di, dovela“Say His Name And He Appears”, comprensiva di tutti i momenti migliori dia NXT. Lo scozzese non ha potuto far altro che rimarcare la storicità della cosa, dato che un wrestler TNA ha unatutta sua nella programmazione WWE: A @ThisIsTNA Wrestler has his own section onpic.twitter.