Wta Cincinnati 2024 | Bronzetti Errani e Trevisan al via nelle qualificazioni

(Di domenica 11 agosto 2024) Sono tre le azzurre che provano a raggiungere Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto nel main draw del WTA 1000 di. Luciaè testa di serie numero 9 e affronterà al debutto la wild card canadese Marina Stakusic. Martinaè invece la n°16 del seeding ma attende ancora di conoscere la sua avversaria, dato che affronterà un alternate che entrerà in tabellone all’ultimo momento. E infine troviamo Sara, che dopo l’oro olimpico di Parigi torna sul circuito e se la vedrà contro la cinese Yafan Wang. GLI SPOT DELLE AZZURRE (3) Sun vs Roger (WC) Stakusic vs (9)(6) Bucsa vs (WC) Montgomery ALT vs (16)(7) Tauson vs E. Andreevavs (13) Y. Wang Wtaal viaSportFace.