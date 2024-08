Volo di cento metri Infermiera bolognese precipita nel dirupo e muore a 31 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024)a 31in montagna, dopo essereta per oltre 100in un canalone: così ha perso la vita Valentina Fino,di Bologna. La tragedia sull’Alpe di Succiso, nel Reggiano, ieri attorno alle 16. La ragazza era con il compagno quando, per cause ancora da chiarire con esattezza, è scivolata in un canalone roccioso e molto ripido. La coppia stava percorrendo il sentiero Barbarossa quando Valentina èta. Il compagno ha dato l’allarme immediatamente: il Soccorso Alpino della stazione monte Cusna è intervenuto sulla parete ovest dell’Alpe di Succiso (Succiso Nuovo).