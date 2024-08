Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 agosto 2024)DEL 11 AGOSTOORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI IN CRESCITA DAI GRANDI CENTRI URBANI VERSO LE LOCALITÀ DI MARE AL SUD E DI MONTAGNA A NORD. BOLLINO ROSSO DUNQUE PER QUESTA MATTINATA DI DOMENICA 11 AGOSTO. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI PERÒ, IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI DALLE 7 ALLE 22. AD INTIMORIRE GLI AUTOMOBILISTI SONO ANCHE LE TEMPERATURE VICINE AI 40 GRADI. UN INVITO DUNQUE A IDRATARSI E FARE PASTI LEGGERI PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO. PRUDENZA NELLA VELOCITÀ CHE VA SEMPRE MODERATA, UN INVITO ANCHE A NON USARE IL CELLULARE.