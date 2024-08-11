Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2024 ore 07:30 (Di domenica 11 agosto 2024) Viabilità DEL 11 AGOSTO 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SPOSTAMENTI IN CRESCITA DAI GRANDI CENTRI URBANI VERSO LE LOCALITÀ DI MARE AL SUD E DI MONTAGNA A NORD. BOLLINO ROSSO DUNQUE PER QUESTA MATTINATA DI DOMENICA 11 AGOSTO. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI PERÒ, IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI PESANTI DALLE 7 ALLE 22. AD INTIMORIRE GLI AUTOMOBILISTI SONO ANCHE LE TEMPERATURE VICINE AI 40 GRADI. UN INVITO DUNQUE A IDRATARSI E FARE PASTI LEGGERI PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO. PRUDENZA NELLA VELOCITÀ CHE VA SEMPRE MODERATA, UN INVITO ANCHE A NON USARE IL CELLULARE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 19:30 - 20 PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA CASALAZZARA ED APRILIA DIREZIONE LATINA PERCORRENDO VIA NETTUNENSE CODE TRA VALLELATA NORD E APRILIA DIREZIONE PONTINA IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA AURELIA UN CANTIERE MOBILE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E MALAGROTTA DIREZIONE CIVITAVECCHIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 18:30 - 24 ORE 18. NOTIZIARIO 10 08. 20 PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASALAZZARA ED APRILIA DIREZIONE LATINA AD APRILIA IN VIA NETTUNENSE CODE ALTEZZA PARCO DEI MILLE DIREZIONE PONTINA IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA TIBURTINA A SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO ALTEZZA VIA MONTE CIRCEO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 17:30 - 20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI AD APRILIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA GENI CIVILE DIREZIONE CAMPO DI CARNE IN VIA APPIA SI RALLENTA NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO ARICCIA E GENZANO NEI DUE SENSI CI SPOSTIAMO IN VIA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO A CASTELNUOVO DI PORTO ALTEZZA VIA DI VALLELINDA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral. romadailynews
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